Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König - An den Seen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad König (ots)

Am Mittwoch (29.04.) parkte die Eigentümerin gegen 16:15 Uhr ihren hellblauen Renault Twingo in Bad König an den Seen. Als sie nach einer Stunde wiederkam, stellte sie an der rechten Fahrzeugseite einen erheblichen Schaden fest. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. An dem beschädigten Fahrzeug befinden sich rote Lackreste. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0)

