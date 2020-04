Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer.

Lorsch (ots)

Am Mittwoch (29.04.) ereignete sich gegen 13:40 Uhr, in der Neckarstraße ein Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Neckarstraße, vom Kaiser-Wilhelm-Platz kommend. Eine 58-jährige Frau aus Lorsch befuhr mit ihrem PKW die Stiftstraße und beabsichtigte in die Neckarstraße einzufahren. Hierbei beachtete sie nicht den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

