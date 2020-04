Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Diebstähle im Neubaugebiet - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Rimbach (ots)

Im Neubaugebiet in Rimbach haben Diebe eine Anhängekupplung im Wert von 600 Euro von einem Bagger gestohlen. Die Arbeitsmaschine wurde am Montag (27.4.) nach Beendigung der Arbeiten in der Lessingstraße abgestellt. Der Diebstahl der Anhängekupplung, auch Fangmaul genannt, wurde am Dienstagmorgen (28.4.) festgestellt. Auch sollen noch weitere Baumaschinen, wie etwa eine Rüttelplatte, weggekommen worden sein.

Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei (DEG) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell