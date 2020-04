Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Wertsachen aus BMW gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Zwingenberg (ots)

Aus einem grauen BMW-Kombi wurden in der Nacht zum Mittwoch (28. - 29.4.) Wertsachen in Höhe von etwa 1200 Euro gestohlen. Der Wagen parkte in der Hofeinfahrt eines Hauses "Am Malschen", als die Täter eine Tür auf unbekannte Weise öffnen konnten. Vom Rücksitz wurde ein Laptop aus der Arbeitstasche gezogen. Zusätzlich fielen eine Fernbedienung und eine Sonnenbrille den Dieben in die Hände.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim suchen in dem Fall Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Telefonisch sind die Ermittler unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060 zu erreichen.

