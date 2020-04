Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter durchsucht Rezeption

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 bis 1, 80 Meter groß, schlanke Statur und bekleidet mit einer weißschwarzen Kapuzenjacke mit Tarnmuster. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der am Mittwoch (29.4.), gegen 1 Uhr, den Rezeptionsbereich eines Hotels in der Kirchstraße nach Wertgegenständen durchsucht hat und im Anschluss flüchtete. Als signifikant wurden zudem seine "hervortretenden Wangenknochen" wahrgenommen. Nach ersten Erkenntnissen machte er keine Beute. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, oder anderweitige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt zu erreichen.

