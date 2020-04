Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Mensa im Visier von Kriminellen

Dieburg (ots)

In den zurückliegenden Tagen geriet eine Mensa in der Max-Planck-Straße in das Visier von Kriminellen. Die Tatzeit kann derzeit nicht abschließend eingegrenzt werden. Am Dienstagnachmittag (28.4.) waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Über die Notausgangstür hatten sich die Kriminellen offenbar Zutritt zu dem Gebäude verschafft und dort nach Beute gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie keine Beute und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/96560, bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg, zu melden.

