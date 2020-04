Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Hotel gesucht

Täter erbeuten Bargeld

Darmstadt (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (28.4.), 14.30 Uhr und Mittwoch (29.4.) haben Einbrecher ihr Unwesen in der Mornewegstraße getrieben und dabei ein Hotel heimgesucht. Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste über eine rückwärtige Terrassentür in das Anwesen und suchten in den Räumen nach Beute. Dabei wurden sie fündig, entwendeten Bargeld und suchten damit das Weite. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

