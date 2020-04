Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Opferstock in Kirche aufgebrochen

Babenhausen (ots)

Auf den Opferstock einer Kirche im Bruchweg hatten es Kriminelle am Montagnachmittag (27.4.), gegen 17.30 Uhr, abgesehen. Um an das dort gespendete Geld zu gelangen hatten die Täter das Behältnis gewaltsam aufgehebelt. Dem dabei verursachten Schaden, der aktuellen Schätzungen zufolge mindestens 300 Euro betragen dürfte, steht die vergleichsweise geringe Summe erbeutetes Münzgeld gegenüber. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zusetzen (Rufnummer 06071/96560).

