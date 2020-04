Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg

B 26: Nachtragsmeldung zu 70-Jähriger nach Motorradunfall schwer verletzt

Dieburg (ots)

Der am Dienstagmittag (21.4.) bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Bundesstraße 26 schwer verletzte, 70-jährige Motorradfahrer aus Hanau (wir haben berichtet), ist am Dienstag (28.4.) in einem Krankenhaus verstorben.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4576950

