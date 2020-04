Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden

A5: Lastwagen 40 Prozent überladen

Fahrzeug zur Entstempelung ausgeschrieben

Mörfelden (ots)

Mehrere Verstöße haben Beamte der Verkehrsinspektion bei einer Verkehrskontrollen am Montag (27.04.) auf der Autobahn 5 festgestellt. Gegen 13.45 Uhr fiel einer Streife auf Höhe der Anschlussstelle Mörfelden in Richtung Darmstadt ein mit Gerüstteilen beladener Lastwagen auf. Da das Fahrzeug bei jeder Bodenwelle stark schwankte und die Reifen augenscheinlich stark belastet waren, entschieden sich die Polizisten zu einer Verkehrskontrolle. Hierbei bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass der Laster zu viel geladen hatte. Die Messung ergab eine Überladung von 40 Prozent. Dem jedoch nicht genug, das Fahrzeug war wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Entstempelung ausgeschrieben und der TÜV war seit fünf Monaten abgelaufen. Der Eigentümer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro aufbringen, die Ladung auf zwei gemietete Lastwagen umladen und das entstempelte Fahrzeug abschleppen lassen. Zudem wurde ein Verfahren gegen ihn und den Fahrer eingeleitet.

