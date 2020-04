Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Bischofsheim: Wichtiger Zeuge nach Unfallflucht durch Radfahrerin gesucht

Bischofsheim (ots)

Am Dienstag (28.04.) gegen 16:50 Uhr wurde ein 53-jähriger Autofahrer, welcher seinen orangefarbenen Opel in Bischofsheim im Hessenring in Höhe der Feldbergstraße geparkt hatte, durch einen Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass sein Fahrzeug wenige Augenblicke zuvor durch eine Fahrradfahrerin im Bereich des hinteren Kotflügels und der rückwärtigen Tür auf der Fahrerseite beschädigt wurde.

Nach Angaben des Zeugen stieß die Fahrradfahrerin beim Vorbeifahren mit dem Lenker gegen den geparkten Opel. Anschließend hielt die Radfahrerin zwar kurz an, setzte ihre Fahrt schließlich jedoch in Richtung Neubaugebiet fort ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf ca. 1000EUR geschätzt wird, zu kümmern.

Bei der Fahrradfahrerin soll es sich um eine junge Frau gehandelt haben, welche eine Atemschutzmaske trug und auf einem dunklen Fahrrad mit Kindersitz unterwegs war.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacherin geben können oder Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim zu melden.

Da der Zeuge, welcher eine schwarze Mercedes A-Klasse aus dem Zulassungskreis Rheingau-Taunus (SWA) fuhr, derzeit ebenfalls namentlich noch nicht bekannt ist, wird auch dieser dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06144/9666-0 mit der Polizeistation Bischofsheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim

Dienstgruppenleiter

Ploch, PHK



Telefon: 06144/9666-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell