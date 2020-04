Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Chihuahua-Rüde "Spiky" ist wieder da

Bischofsheim (ots)

Nachdem am Samstag, den 18. April, "Spiky" seiner Besitzerin im Rosengarten in Bischofsheim entrissen wurde (wir haben berichtet), konnte er am Montagabend (27.04.) in Wiesbaden aufgespürt werden.

Über Hinweise auf Social-Media konnte der Aufenthaltsort des Hundes ermittelt werden. Schließlich konnte die Polizei den kleinen Rüden bei einer Frau, bei der es sich nicht um die Frau handelt, die ursprünglich den Hund entrissen hat, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Beamten brachten "Spiky" umgehend und wohlbehalten zu seiner Familie zurück.

Die Ermittlungen, wie der Hund zu der Frau gelangen konnte sowie zu den Gesamtumständen des Vorfalls, dauern an.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4578345

