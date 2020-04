Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autoscheibe mit Kanaldeckel eingeworfen?

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (26.4.), zwischen 16 und 17 Uhr, hatten noch unbekannte Täter nichts Gutes im Sinn, als sie offenbar mit einem Kanaldeckel die Scheibe eines Autos einwarfen. Bei dem Auto handelte es sich um einen grauen BMW, der zu diesem Zeitpunkt im Zweifalltorweg parkte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

