Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter versucht in Wohnung einzusteigen

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am frühen Dienstagmorgen (28.4.) sein Unwesen in der Soderstraße getrieben. Verdächtige Geräusche hatten in diesem Zusammenhang, kurz vor 3 Uhr, einen Anwohner im Erdgeschoss geweckt. Als Ursache des Lärms kristallisierte sich der Versuch des unbekannten Täters heraus, über ein geöffnetes Fenster in die Erdgeschosswohnung einzusteigen. Als der Bewohner den Kriminellen ansprach, ergriff dieser die Flucht in Richtung "Mercksplatz". Der Flüchtende wird als mitteleuropäisch und etwa 30 bis 32 Jahre alt beschrieben. Seine Haare wurden als blond wahrgenommen und er trug zum Zeitpunkt der Tat ein helles T-Shirt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 sachdienliche Hinweise entgegen.

