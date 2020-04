Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Scheibe von Sporthalle eingeworfen

Mehrere Hundert Euro Sachschaden

Griesheim (ots)

Mehrere Hundert Euro Sachschaden haben bislang noch unbekannte Täter durch das Einwerfen einer Fensterscheibe an der Großsporthalle in der Goethestraße verursacht. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit auf Montagvormittag (27.4.), zwischen 6.30 und 10 Uhr, eingegrenzt. Die Polizei in Griesheim ermittelt und nimmt Hinweise zu den Vandalen unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell