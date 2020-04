Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim-Spreng B47: Ein Schwerverletzter nach Motorradunfall

Reichelsheim (ots)

Ein 57-jähriger Mannheimer befuhr am Montag (27.04.) gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad die B47 von Rehbach kommend in Fahrtrichtung Reichelsheim. Kurz vor dem Weiler Spreng kam der Motorradfahrer, nach dem aktuellen Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der Fahrzeuglenker wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an dem Motorrad wird mit ca. 8000EUR beziffert.

