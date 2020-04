Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots)

Am 27.04.2020, zwischen 13:15 Uhr und 14:40 Uhr, wurde auf dem "Pendlerparkplatz" der L3112, Nähe der AS Gernsheim zur A67, ein dort geparkter PKW Mercedes, C-Klasse, Farbe grau, erheblich beschädigt. Vermutlich beim Rangieren stieß ein unbekannter Fzg.-Führer gegen das Heck des geparkten PKW, wobei an diesem ein Schaden von ca. 5000,- Euro entstand. Von dem unbekannten Fzg., das sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ist lediglich die Eigenfarbe gelb bekannt.

Hinweise unter Tel. 06258-93430 an die Polizeistation in Gernsheim.

