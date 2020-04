Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkeh rsunfallflucht mit Personenschaden in Darmstadt-Kranichstein

Darmstadt (ots)

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Montag, den 27.04.2020 kam es gegen 14:30 Uhr in Darmstadt-Kranichstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 4-jährigen Kind. Das Kind überquerte den Bürgersteig der Grundstraße im Bereich der Einfahrt des dortigen Penny-Marktes und wurde dabei durch die Fahrerin eines PKW übersehen, die gerade den Parkplatz des o.g. Supermarktes verlassen wollte. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem 4-jährigen Kind, welches dadurch leichte Verletzungen am Kopf erlitt. Die Fahrerin des Fahrzeuges konnte anschließend durch einen namentlich unbekannten Zeugen / Fußgänger in einer Seitenstraße angehalten und somit der Identifizierung zugeführt werden. Die Polizei sucht nun den Zeugen / Fußgänger, der die Fahrerin des unfallverursachenden PKW anhalten konnte. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151 969 3610) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

