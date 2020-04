Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Drei auf einen Streich

Zeugen nach Rollerdiebstählen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach drei Rollerdiebstählen in einer Nacht suchen die Ermittler des 3. Polizeireviers Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der gestohlenen Roller geben können. Diese hatten es in der Nacht zum Donnerstag (23.03.2020) jeweils auf Motorroller abgesehen, die auf Grundstücken in der Sauerweinstraße, der Greinstraße und in einer Tiefgarage Am Brombeerberg abgestellt waren. Einer der gestohlenen Roller konnte bereits am Donnerstagmorgen vor einer Schule im Wilhelm-Busch-Weg aufgefunden werden. Zu dieser Zeit hatte der Besitzer den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Von den anderen beiden Rollern fehlt noch jede Spur. An dem gestohlenen gelben Leichtkraftrad der Marke Peugeot Speedfight 2 war zur Tatzeit das amtliche Kennzeichen DA-TA 215 angebracht. An dem ebenfalls noch vermissten schwarzen Motorroller der Marke Union Manhattan befand sich das Versicherungskennzeichen 114-WJM aus 2019. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06151 / 969-3810.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2400 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell