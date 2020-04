Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mann steigt in Wohnhaus ein und hievt Fahrrad aus Fenster

Darmstadt (ots)

Männlich, etwa 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, von dünner Statur und bekleidet mit einer Anzugshose. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Täters, der am Samstagabend (25.4.) sein Unwesen in der Kasinostraße getrieben hatte. Kurz vor 21 Uhr konnte der Täter dabei beobachtet werden, wie er, eine kleine Tasche mit sich führend, über ein Fenster im Erdgeschoss, in die Räume eines Wohngebäudes einstieg. Dort schnappte er sich ein Fahrrad und eine blaue Tüte mit Leergut. Seine Beute hob er aus dem Fenster, bevor er damit das Weite in Richtung der Bleichstraße suchte. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzgrünes Mountainbike der Marke "Bulls". Die eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtenden verlief ohne Erfolg. Die Polizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell