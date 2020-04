Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Drogerie misslingt

Groß-Gerau (ots)

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zum Sonntag (26.04.), gegen 02.18 Uhr, in eine Drogerie in der Münchener Straße einzubrechen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte der Kriminelle, mit Tritten gegen die Tür, in das Geschäft zu gelangen. Die Ladentür hielt dem Einbruchsversuch stand. Daraufhin flüchtete der dunkel gekleidete Mann unerkannt und hinterließ einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Durch Beamte der Polizeistation Groß-Gerau konnte im Rahmen der Fahndung ein Mann in der Nähe des Tatorts kontrolliert werden. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch steht, müssen die weiteren noch andauernden Ermittlungen zeigen.

Wer die Tat beobachten konnte oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell