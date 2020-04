Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Wem gehört die an der Saubuchenhütte gefundene blaue Jacke?

Michelstadt (ots)

Nachdem in der Nacht zum Sonntag, den 5. April, die sogenannte Saubuchenhütte im Wald bei Steinbach abgebrannt ist (wir haben berichtet), dauern die Ermittlungen des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei an. Die Beamten schließen nach wie vor eine Brandstiftung nicht aus. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten im Umfeld der Hütte Getränkeflaschen und eine Jacke sichergestellt werden. Bei der Jacke handelt es sich um eine auffällig blaue Jacke der Marke "Jack & Jones" in Größe L. Der Eigentümer dieser Jacke ist für den Fortgang der Ermittlungen ein wichtiger Zeuge. Er wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 unter der Rufnummer 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen. Zudem bitten die Ermittler Zeugen , die Hinweise zu dem Eigentümer der Jacke geben können, sich ebenfalls bei der Polizeistation in Erbach unter der gleichen Rufnummer zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4564840

Hinweis an die Medienvertreter: Ein Foto der Jacke finden Sie zum Download in unserer digitalen Pressemappe.

