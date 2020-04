Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Bordcomputer, Lenkrad und Schaltknüppel entwendet

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (24.-25.4.) hatten es noch unbekannte Täter auf einen im Büttelborner Weg geparkten, schwarzen Audi SQ5 abgesehen. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und verschafften sich somit gewaltsam Zugang zum Innenraum. Dort bauten sie den gesamten Bordcomputer, inklusive Navigationsgerät und auch den Schaltknüppel aus. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

