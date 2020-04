Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hochwertiges Lastenrad gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Auf ein schwarzes Lastenrad im Wert von mehreren Tausend Euro hatten es noch unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonntag (25.-26.4.) abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Pedelec vom Hersteller Riese und Müller in der Mauerstraße. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Falle betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des Fahrrades entgegen.

