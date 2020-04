Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Briefkasten beschädigt und geplündert

Zeugen gesucht

Einhausen (ots)

Mit Gewalt haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (25.04.2020) den Briefkasten in der Schwanheimer Straße beschädigt. Ziel der Täter war es vermutlich, an den Inhalt des Briefkastens zu gelangen. Zumindest konnte im Zuge der ersten Ermittlungen ein aufgerissener Brief im Nahbereich gefunden und sichergestellt werden. Inwieweit die Kriminellen weitere Briefe mitgenommen haben, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler der Polizeistation Heppenheim haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

