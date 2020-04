Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch

Bürstadt: Ladung der besonderen Art

Autokarosserie auf Anhänger transportiert

Polizei stoppt 49-Jährige

Lorsch / Bürstadt (ots)

Eine 49 Jahre alte Frau aus Lorsch muss nach einer Kontrolle am Samstag (25.04.) mit einem nicht unerheblichen Bußgeld rechnen. Gegen 11:10 Uhr bemerkte eine Heppenheimer Polizeistreife ein außergewöhnliches Fahrzeuggespann - Auto mit Anhänger - im Bereich Bensheimer Straße / Nibelungenstraße in Lorsch im Gegenverkehr. Auf dem Anhänger war eine komplette Fahrzeugkarosserie geladen. Das Fahrzeuggespann wurde anschließend durch eine unterstützende Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim auf der Bundesstraße 47 festgestellt. Nachdem die Fahrzeugführerin auf Anhaltezeichen nicht reagierte, überholte die Streife und geleitete die Fahrzeugführerin nach Bürstadt, in die Straße "Die Lechner". Bei der dortigen Kontrolle wurden unter anderem gravierende Mängel der Ladungssicherung festgestellt, das Anhängerstromkabel zwischen dem Auto und dem Hänger fehlte komplett. Die Karosserie hatte mehrere scharfe und kantige Teile und ragte weit über das Heck des Hängers hinaus und war in keiner Weise kenntlich gesichert. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt.

