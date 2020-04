Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Bereits am Freitag, den 17.04.20, ereignete sich gegen 11:30 Uhr in Mörlenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 250 Euro entstand. In der Straße Groß-Breitenbach, vor einer Einmündung, kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge bei einem Abbiegevorgang. Bei einem der beteiligten Fahrzeuge handelte es sich um einen silberfarbenen PKW Mercedes SLK. Dieses Fahrzeug entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Heppenheim bittet mögliche Zeugen, welche Hinweise auf den PKW Mercedes geben können, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

Krafft, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0

SB: POK Schmid, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell