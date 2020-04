Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/ Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Darmstadt: 47-jähriger durch Messerstich verletzt

Weiterstadt-Schneppenhausen (ots)

Am späten Samstagabend (25.04.), 22.15 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Straße "Im Oberstein" im Verlauf einer Geburtstagsfeier zu einem Zwischenfall. In dessen Verlauf soll eine 38-jährige Frau aus Weiterstadt den 47-jährigen Wohnungsinhaber mit einem Messer erheblich verletzt haben. Der 47-jährige wurde durch einen Notarzt erstversorgt und im Anschluss in eine Klinik eingeliefert. Ein weiterer Gast, eine 33-jährige Frau aus Weiterstadt, soll leicht verletzt worden sein und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen. Die 38-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Darmstadt hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Ein Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

