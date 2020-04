Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Kennzeichen gestohlen

Zeugen gesucht.

Lampertheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde das vordere Kennzeichen eines PKW Fiat in Lampertheim gestohlen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HP-AC 164 war in der Martin-Kärcher-Straße geparkt. Das vordere Kennzeichen wurde von einem unbekannten Täter aus der Halterung gelöst und gestohlen. Die hintere Halterung des Kennzeichens war auch geöffnet worden, das Kennzeichen verblieb jedoch am Fahrzeug. Vermutlich wurde der oder die Täter bei dem Diebstahl gestört. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 0620694400 bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

Krafft, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell