Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Kind stürzt mit Fahrrad - Fahndung nach flüchtigem Fahrzeug

Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2020 gg. 14:30 Uhr befuhr ein 13-jähriger Junge die Gaderner Straße aus dem Ortsteil Gadern kommend in Fahrtrichtung Wald-Michelbach. Auf Höhe der Hausnummer 12 überholte ein Fahrzeug den jungen Radfahrer und unterschritt hierbei den vorgeschriebenen Seitenabstand. Ohne Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem jungen Radfahrer kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter. Durch eine Fußgängerin wurde dem Jungen kurz darauf beim Aufstehen geholfen. Der geschädigte Radfahrer konnte leider keine genauen Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen. Er schilderte jedoch, dass das Fahrzeug keine Motorgeräusche von sich gab, weshalb es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug evtl. um ein Elektro- oder Hybridfahrzeug handeln könnte. Zeugen, welche den Vorfall bemerkt haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der 06207-94050 in Verbindung zu setzen.

