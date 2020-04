Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Polizei nimmt 48-Jährigen nach Diebstahl fest

Bensheim (ots)

Am Donnerstagabend (23.04.), gegen 19.40 Uhr, wurde die Polizeistation Bensheim telefonisch über einen Einbruch informiert, der sich in der Diakonie am Weidenring zugetragen hat.

Die Mitteilerin, eine Angestellte der Einrichtung, ertappte einen 48 Jahre alten Mann dabei, wie dieser durch ein Fenster einstieg und einen Laptop entwendete. Nach Ansprache suchte der Mann das Weite und nutzte dabei ein Fahrrad, welches er neben dem Laptop vom Tatort mitgehen ließ.

Durch Kollegen des freiwilligen Polizeidienstes, konnte der Flüchtige "An der Hartbrücke" rechtzeitig erkannt und festgehalten werden. Beamte der Polizeistation Bensheim nahmen den 48-Jährigen im Anschluss fest.

Die Ordnungshüter stellten die gestohlenen Gegenstände zunächst sicher und brachten den Festgenommenen ins Polizeigewahrsam. Weil der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Sicherheitsleistung von 200 Euro hinterlegen.

