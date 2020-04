Polizeipräsidium Südhessen

B47: B 47 nach Unfall mit umgekippten Sattelzug weiter einseitig gesperrt

Bergungs -und Reinigungsarbeiten gestalten sich als schwierig

Bürstadt (ots)

Nachdem am Freitagmorgen (24.04.2020) gegen 04.00 Uhr auf der Bundesstraße 47 ein Sattelzug, der mit Müll beladen war, umgekippt war, dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten weiter an. Die Bergung des Lastwagens gestaltete sich als schwierig. Zum Aufstellen des Gespannes wurde ein Krank benötigt. Gegen 13.40 Uhr konnte der Lastwagen schließlich abgeschleppt werden und die Fahrspur von Worms in Richtung Bensheim wieder freigegeben werden. Die andere Fahrtrichtung ist weiterhin gesperrt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe muss das Erdreich abgetragen werden. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Sperrung bis in die Abendstunden andauert.

