Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Bereits am Montag (20.04.) kam es zwischen 08:30 und 10:00 in der Harzstraße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher mit seinem Fahrzeug flüchtete. Bei dem Unfall wurde ein geparkter grauer Opel Corsa beschädigt, an welchem Sachschaden von über 800,- Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-706-0 zu melden.

