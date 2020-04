Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Unbekannter macht sich an Fenster zu schaffen und flüchtet nach Ansprache

Polizeihubschrauber bei nächtlicher Suche im Einsatz

Pfungstadt (ots)

Eine noch unbekannte, dunkel gekleidete Person, hat sich am Freitag (24.4.), auf verdächtige Art und Weise an dem Kellerfenster eines Wohnhauses in der Müller-Guttenbrunn-Straße zu schaffen gemacht. Ein aufmerksamer Anwohner war gegen 24 Uhr auf den Unbekannten aufmerksam geworden, hatte diesen mit lauten Rufen in die Flucht getrieben und die Polizei alarmiert. Auf der Suche nach den Flüchtenden waren im Anschluss mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Dabei wurde die Fahndung durch den Einsatz des Hubschraubers unterstützt. Leider verlief die Suche ohne Erfolg. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden (Rufnummer 06157/95090).

