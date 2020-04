Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Wertgegenstände locken Diebe an

Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Eppertshausen (ots)

Noch unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag (23.4.) die kurze Abwesenheit von den Eigentümern eines blauen Fords ausgenutzt und sich aus dem Innenraum die zurückgelassene Handtasche geschnappt. Die Tatzeit wird zwischen 14 und 15 Uhr eingegrenzt. Das Auto stand auf einem Waldparkplatz an der K 180, gegenüber Thomashütte. Um an ihre Beute zu gelangen hatten die Täter das Seitenfenster eingeschlagen. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Im Zusammenhang des aktuellen Falles raten die Beamten erneut dringend: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände im Auto zurück. Nur wenige Minuten reichen den Kriminellen aus, sich gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen zu verschaffen. Auch zeigt der aktuelle Fall wiederholt, dass vermeintliche Verstecke, wie zum Bespiel der Fußraum hinter dem Beifahrersitz, von den Tätern schnell entdeckt werden.

