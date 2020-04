Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Sattelauflieger umgekippt

Polizei sucht Zeugen

Bergungsarbeiten dauern an

B47 / Bürstadt (ots)

Die B47 ist zur Zeit (24.04.) im Bereich Bürstadt zwischen Bensheim und Worms teilweise gesperrt. Gegen 04.00 Uhr ist in diesem Bereich ein Sattelzug umgekippt. Der Fahrer war von Worms in Richtung Bensheim unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegenkam. Beim Ausweichen geriet der Sattelzug ins Schleudern, kippte um und kam letztlich auf der Gegenseite in Fahrtrichtung Worms zum Liegen. Das Fahrzeug ist mit Müll beladen. Eine Fahrbahn ist derzeit gesperrt. Der Verkehr wird vorbeigeführt. Die Bergungsarbeiten werden noch bis in den Morgen andauern. Der 30 Jahre alte Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 06206/9440-0 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Michael Gorsboth, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

