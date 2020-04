Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rennradfahrer schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Gorxheimertal (ots)

Schwer verletzt wurde ein Rennradfahrer am Donnerstagabend (23.04.) im Gorxheimertal. Der 53 Jahre alte Weinheimer war gegen 19.30 Uhr auf der L3257 in Richtung Weinheim unterwegs. Dabei wurde er in der Ortsdurchfahrt in Höhe der Friedhofsstraße von einem entgegenkommenden abbiegenden Pkw erfasst. Nach ersten Ermittlungen hatte der 79 Jahre alte Fahrer aus dem Gorxheimertal den Radfahrer übersehen. Der Weinheimer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

