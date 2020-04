Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand in Kleingartenanlage

Feuer zerstört Gartenlaube

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (23.04.2020) gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen Brand in der Kleingartenanlage "An der Nachtweide" informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Brand festgestellt werden, der sich über zwei Parzellen auf einer Fläche von circa 120 Quadratmetern ausgebreitet hatte. Auf einer Parzelle war eine Gartenhütte bereits komplett abgebrannt. Auf dem anderen Grundstück brannten gelagerte Sachen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so weiteren Schaden sowie das Übergreifen der Flammen auf andere Parzellen verhindern. Gegen 17.30 Uhr war der Brand gelöscht. Während der Lösch- und Nachlöscharbeiten war die Pfnorrstraße in Richtung Pallaswiesenstraße komplett gesperrt. Verletzt wurde bei dem Feuer nach bisherigen Feststellungen niemand. Was letztlich den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Auch über die Schadenshöhe können noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Das Kommissariat 10 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

