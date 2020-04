Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Verpuffung in Wohnhaus

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

87-jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt

Bürstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.04.2020) kam es in einem Wohnhaus in der Sophienstraße aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung, bei der ein 87-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Ein Anwohner eines benachbarten Hauses hatte gegen 08.45 Uhr einen lauten Schlag aus dem Einfamilienhaus wahrgenommen und unmittelbar darauf die Feuerwehr verständigt. Diese war schnell an Ort und Stelle, konnte den Brand löschen und im Rahmen ihres Einsatzes einen bewusstlosen Mann mit Brandverletzungen aus dem Haus bergen. Bei ihm handelt es sich um den 87-jährigen Bewohner des Hauses. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Personen haben sich nicht in dem Haus befunden.

Bei der Verpuffung entstand zumindest am Dach des Hauses nicht unerheblicher Schaden. Inwieweit die Statik des Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, bedarf der weiteren Feststellungen. Das Haus ist aktuell aufgrund der Beschädigungen nicht bewohnbar.

Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Verpuffung durch eine aufgedrehte Gasflasche verursacht wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2400 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell