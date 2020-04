Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gelegenheit macht Diebe

Kriminelle schlagen Scheibe ein und schnappen sich Geldbörse

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück!

Darmstadt (ots)

Auf eine Geldbörse, zurückgelassen auf dem Beifahrersitz eines geparkten BMW in der Ingelheimer Straße, hatten es Kriminelle am Mittwochabend (22.4.), zwischen 19 und 21 Uhr, abgesehen. Die Täter schlugen die Scheibe des blauen Gefährts ein, schnappten sich die Beute und traten damit die Flucht an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens raten die Beamten weiter dringend: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände im Auto zurück! Sichtbar zurückgelassene Rucksäcke, Handtaschen, Elektroartikel oder Geldbörsen, um nur einige Beispiele zu nennen, bieten Kriminellen diebische Gelegenheiten. Oft reichen den Tätern nur wenige Minuten aus, um sich gewaltsam Zugang zu dem Innenraum zu verschaffen und damit an ihre Beute zu gelangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell