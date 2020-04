Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Berauscht und ohne Führerschein mit dem Roller unterwegs

Mörlenbach (ots)

Eine Streife der Polizeistation Heppenheim hat am Mittwochabend (22.04.) einen 49 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Laudenbacher war der Streife gegen 22:50 Uhr auf einem Kleinkraftrad-Roller in der Weinheimer Straße in Mörlenbach aufgefallen, als er in die Bonsweiherer Straße abgebogen war. Bei der Nachfahrt wurden leichte Schlangenlinien beim Fahren festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine deutliche Drogenbeeinflussung festgestellt, was ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte. Der zeitnahe Konsum von Marihuana und Amphetaminen wurde eingeräumt. Zur Blutentnahme musste er die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo Strafanzeige erstattet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

Krafft, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell