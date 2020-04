Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kontrolle auf der A 5 endet mit Festnahme und Sicherstellung von Auto

Mörfelden-Walldorf (ots)

Für einen 41 - Jährigen endete die Fahrt auf der A 5 bei Walldorf am Dienstagnachmittag (22.4.) mit seiner Festnahme, der Sicherstellung seines Autos sowie einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Kurz nach 13 Uhr hatten die Zivilfahnder den Mann und seine zwei Mitfahrerinnen angehalten. Bei der Überprüfung des Kennzeichens waren die Beamten auf das Gefährt aufmerksam geworden, da die diese bereits seit Mitte April wegen einer fehlenden Haftpflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben waren. Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung des Wagens stellten die Polizisten zudem, versteckt in der Mittelkonsole, zwei Schraubendreher sowie diversen Goldschmuck im Fahrzeuginnenraum sicher. Zur Verwendung und Herkunft der Gegenstände machten die Angehaltenen widersprüchliche Angaben. Es folgte die Festnahme sowie die Sicherstellung des Autos, inklusive Fahrzeugschein und Kennzeichen. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und prüfen derzeit außerdem, ob der sichergestellte Schmuck möglicherweise aus Straftaten stammen könnte. Weil der Beschuldigte und seine Begleiterin keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, musste er noch an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.

