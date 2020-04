Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Scheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch (22.04.2020) die Scheibe eines Brillengeschäfts in der Kaiserstraße massiv geschädigt. Bei seinem Vorgehen richtete der Täter einen Schaden von mindestens 1.000,- Euro an. Neben einem Loch in der Scheibe wurde auch die Auslage beschädigt. Die Beamten der Polizei in Lampertheim haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

