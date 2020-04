Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrecher geht leer aus

Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Leer ausgegangen war ein Krimineller, der in der Nacht zum Mittwoch (22.04.2020) in ein Autohaus in der Robert-Bosch-Straße eingebrochen war. Nach ersten Ermittlungen hatte der Täter versucht, das Schloss einer Zugangstür zu knacken. Als dies misslang, schlug er ein Fenster ein, um sich Zutritt zu den Räumen zu verschaffen. Nach ersten Feststellungen ist der Täter geflüchtet, ohne etwas entwendet zu haben. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (06252 / 706-0).

