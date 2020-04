Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Vereinsgelände im Visier von Kriminellen

Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

In der Nibelungenstraße waren Kriminelle in der Zeit zwischen Montagnachmittag (20.04.2020) und Dienstagnachmittag (21.04.2020) auf das Gelände des Fußballvereins gelangt. Dort haben sie nach ersten Ermittlungen Türen und Schlösser von verschiedenen Gebäuden auf dem Gelände beschädigt. Bei einer Holzhütte schlugen sie auch eine Scheibe ein. Ein aus der Hütte entwendeten Feuerlöscher ließen sie letztlich auf dem Gelände zurück. In das Vereinsheim waren die Täter nicht gelangt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Die Ermittler der Polizei in Lampertheim haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

