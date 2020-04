Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Bar

Besitzer überrascht ungebetenen Gast

Darmstadt (ots)

Auf einen ungebetenen Gast ist der Besitzer einer Bar in der Bismarckstraße am frühen Mittwoch (22.4.) gestoßen. Kurz vor 1 Uhr hatte der noch unbekannte Mann sich Zugang über ein Fenster in das Ladenlokal verschafft und in den Geschäftsräumen nach Beute gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er eine geringe Summe Bargeld. Beim Verlassen des Gebäudes wurde er von dem Eigentümer der Bar überrascht und bei seiner Flucht beobachtet. Der Flüchtende wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild sowie eine athletische Figur. Seine Haare wurden als dunkel wahrgenommen, an den Seiten kurz geschoren waren. Zum Zeitpunkt der Tat war der Kriminelle mit einer Jogginghose bekleidet. Zudem trug er ein weißes Langarmshirt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell