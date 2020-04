Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Auto nach Wertsachen durchwühlt und Sommerjacke entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Pfungstadt (ots)

Auf einen "An der Gehrengasse" geparkten, braunen Opel Astra hatten es Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (20.-21.4.) abgesehen. Die Täter verschafften sich auf bislang noch unbekannte Weise Zugang zu dem Innenraum und suchten dort nach Beute. Eine auf der Rückbank zurückgelassene blaue Sommerjacke von der Marke "Bugati" ließen die Diebe kurzerhand mitgehen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090, alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Jacke entgegen.

