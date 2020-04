Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise auf Unfallverursacher geben?

64584 Biebesheim am Rhein (ots)

Am Montag, den 23.03.2020, gg. ca. 12:00 Uhr befuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die Otto- Hahn- Straße in 65484 Biebesheim in Richtung Justus von Liebig Straße und überfuhr an dem dortigen Bahnübergang das Verkehrszeichen 201(Andreaskreuz).

Danach fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer ohne seine Warte.- und Mitteilungspflicht nachzukommen davon.

Wer hat in dem besagten Zeitraum etwas beobachtet und kann hierzu Hinweise abgeben?

Hinweise nimmt die Polizei Gernsheim unter der Tel.-Nr.: 06258/ 9343-0 entgegen.

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Gernsheim

Darmstädter Straße 28

64579 Gernsheim



Telefon: 06258/9343-0

