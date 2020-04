Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstag (21.04.) kam es gegen 18.45 Uhr auf dem Europaplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Zuvor gingen in dieser Sache mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen ein. Als die eingesetzten Funkstreifen vor Ort eintrafen, trafen sie nur noch einen 20-jährigen Mann aus Rüsselsheim an, der eine leichte Kopfverletzung aufwies. Der Hintergrund der Schlägerei ist nach wie vor unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der 06142 - 696 0 zu melden.

Berichterstatter: PHK Feicht, Polizeistation Rüsselsheim

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell