Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/B26: 70-Jähriger nach Motorradunfall schwer verletzt

Dieburg/B26 (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagmittag (21.04.), gegen 13.20 Uhr, im Bereich der Bundesstraße 26 kam ein 70-jähriger Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Motorradfahrer auf der Bundesstraße 45 aus Hanau kommend in Fahrtrichtung Dieburg unterwegs. Als der Hanauer auf die Bundesstraße 26 in Richtung Babenhausen auffahren wollte, kam er vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Die Ermittlungen dauern an. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 70 Jahre alte Hanauer hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Für die Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt mehrere Stunden gesperrt.

